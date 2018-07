Gabriel exalta Carille e diz que evoluiu desde que chegou ao Corinthians

Autor de um dos gols da vitória por 3 a 2 do Corinthians sobre o São Paulo, o volante Gabriel vive um momento especial e acredita que tenha evoluído muito nas mãos de Fábio Carille. Para o corintiano, seu futebol cresceu em comparação as suas atuações no ano passado, quando estava no Palmeiras.

"Esse Gabriel é melhor que o de 2016. Me vejo melhor, tenho uma visão diferente de jogo e meu posicionamento evoluiu muito em função do Carille. Esse Gabriel de hoje está mais pronto para jogar futebol", disse o volante.

Para o volante, os méritos de seu crescimento profissional são do técnico Fábio Carille. Desde que chegou ao clube, no início do ano, Gabriel tem sido titular sob o comando do treinador.

"O Carille é o fato principal para o que está acontecendo. Cheguei vendo futebol de outro jeito e hoje enxergo diferente. Cresci muito com as dicas e os treinos que ele dá. Ele conversa, chama na sala dele para mostrar erros e acertos. Me sinto privilegiado em trabalhar com ele", afirmou o jogador, que tem 33 jogos e dois gols marcados pelo time alvinegro.

Líder do Brasileiro com 16 pontos, ninguém no Corinthians quer falar em título no momento. Gabriel segue o discurso de que ainda é cedo para projetar algo. "A gente deixa a empolgação para a torcida. Ela empolgada nos facilita em campo, mas faltam 32 rodadas e tem muita coisa para acontecer. Temos de manter o padrão, com os pés no chão, trabalho e humildade de sempre", alertou.