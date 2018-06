Gabriel exalta Figueirense e projeta jogo difícil para o Atlético-MG

O Atlético-MG inicia a disputa da terceira fase da Copa do Brasil diante do Figueirense na quarta-feira, em Florianópolis. Ao contrário dos estágios iniciais da competição, o time mineiro se prepara para jogos de ida e volta e terá pela frente um adversário mais forte, que vive boa fase no Campeonato Catarinense.

"Será um jogo difícil, mas diferente dos primeiros porque, agora, são dois jogos. Temos que jogar com muita inteligência, sabedoria, e não podemos deixar de buscar o gol e a vitória. O Figueirense é o líder do Campeonato Catarinense, mas estamos preparados. A equipe vem evoluindo e estamos prontos para fazer dois grande jogos e conseguir a classificação", declarou o zagueiro Gabriel.

Nesta fase, passará a valer também uma mudança no regulamento da Copa do Brasil. Neste ano, o torneio não tem o gol fora de casa como critério de desempate. E Gabriel acredita que isso possa alterar a maneira como o Figueirense jogará na quarta.

"A equipe da casa, principalmente, pode arriscar um pouco mais por não ter tanto receio de tomar gol em casa, mas, para nós, jogadores, não pode muda muito. Temos que jogar com objetividade, tranquilidade, e saber que nada vai ser decidido ali, que vai ter o jogo de volta. E, caso a gente passe um momento difícil na partida, manter o equilíbrio", projetou.

O Atlético-MG se reapresentou nesta segunda, após o empate de domingo com o Tupi. Os atletas que aturaram em Juiz de Fora fizeram apenas um trabalho regenerativo na Cidade do Galo, enquanto o restante do elenco participou de um treino técnico e tático. O elenco fará outro treinamento na manhã desta terça e, na sequência, viaja para Florianópolis.