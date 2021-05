Gabriel exalta superação do Flamengo na altitude: 'Soubemos sofrer'

Mais uma vez, Gabriel Barbosa fez a diferença para o Flamengo. Marcou dois gols na vitória sobre o LDU, por 3 a 2, nesta terça-feira, em Quito, capital do Equador. Agora ele igualou o recorde de Zico, maior artilheiro do clube na Copa Libertadores. Com 20 jogos, Gabriel fez 16 gols. Para ele, o Flamengo soube sofrer.

"Nosso time soube sofrer, resistindo bem à pressão. É muito difícil jogar na altitude. Esta é uma vantagem que não devia existir numa competição como esta. Não concordo, mas nosso time tem que passar por todos os obstáculos", afirmou o atacante.

Gabriel comentou ainda sobre as dificuldades enfrentadas para este jogo, elogiando a estratégia armada pelo clube. "Todos sabem da dificuldade que é jogar na altitude, além de uma viagem longa. Mas nosso estafe organizou tudo bem, viemos um dia antes e isso facilitou a gente ganhar", completou.

A vitória foi importante porque deixou o Flamengo disparado na liderança do Grupo G, com nove pontos, contra quatro do LDU, três do Vélez Sarsfield-ARG e um do La Calera-CHI. Na próxima terça-feira, o time carioca vai receber o lanterna La Calera, no Maracanã, e, se vencer, pode antecipar sua classificação.

Antes disso, no sábado à noite, o Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda, às 21 horas, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.