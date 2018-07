Gabriel sente ‘gostinho especial’ em estreia na Arena Corinthians

Após dois anos no Palmeiras, Gabriel entrará pela primeira vez na Arena Corinthians sem ser rival. O volante está confirmado como titular no amistoso do Corinthians contra a Ferroviária nesta quarta-feira, às 21h45, e admite que o jogo, mesmo não sendo em uma competição oficial, terá um sabor especial para ele.

“Tem um gostinho especial. Estou ansioso para chegar esse momento, mas não vou deixar a ansiedade atrapalhar. Não vejo a hora do jogo chegar e mesmo sendo um amistoso, vamos encarar como se fosse um jogo valendo", disse o volante, que dá de ombros para o fato do Corinthians não aparecer entre os favoritos ao título, na opinião de boa parte da imprensa e torcedores.

"A gente não deixa isso entrar no grupo e a gente sabe que a imprensa faz projeções no começo do ano, é normal. Isso não interfere dentro de campo, pois o que vale é na hora do jogo, que vence quem está melhor preparado mental e fisicamente", explicou.

O lateral-esquerdo Moisés chegou ao Corinthians em 2015, mas só estreará pelo time na arena nesta quarta-feira. Anteriormente, ele havia sido emprestado para o Bragantino e para o Bahia. "Rola um pouco de ansiedade, já que ainda não pude jogar como jogador do Corinthians lá", admitiu o jogador.

A partida será o último teste que Fábio Carille poderá fazer antes da estreia no Campeonato Paulista, sábado, diante do São Bento, em Sorocaba. O clube precisa enviar para a Federação Paulista a lista dos inscritos para o estadual até sexta-feira. No total, serão 28 jogadores, mas não necessariamente precisam ser todos inscritos nesta semana. O clube pode mandar a lista com nomes para serem completados nas próximas rodadas.