Gabriel faz primeira atividade com bola no Flamengo

Até este sábado, Gabriel vinha realizando apenas trabalhos físicos e técnicos com o restante do elenco do Flamengo no CT do clube em Vargem Grande após chegar ao time abaixo do seu peso ideal. Agora, após a participação no rachão, a tendência é que o meia-atacante possa ser liberado nos próximos dias para trabalhar sem restrições com o grupo dirigido pelo técnico Dorival Júnior.

O treinador, aliás, ainda não definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Botafogo, neste domingo, no Engenhão. Ele não revelou se o meia-atacante Carlos Eduardo começará o jogo como titular. Além disso, os volantes Amaral e Cáceres disputam uma vaga no meio-de-campo.

Com 16 pontos, o Flamengo lidera o Grupo B da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, após a disputa de seis rodadas.