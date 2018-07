Gabriel festeja gols, titularidade e dupla com Robinho no Santos

Após marcar dois gols na vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Palmeiras, neste domingo, no Pacaembu, Gabriel até tentou usar um discurso politicamente correto e passar humildade depois de mais uma importante triunfo da equipe alvinegra como visitante, mas acabou mandando um recado para o treinador Enderson Moreira, que o deixou fora do time durante várias rodadas do Campeonato Brasileiro para tentar recuperar o ex-atacante do Internacional Leandro Damião.

"Não tem explicação. Robinho passou de ídolo a amigo. Estou muito contente de estar ao lado dele. Estamos invencíveis porque o Santos ainda não perdeu com nos dois atuando juntos. Quero que Robinho fique com a gente por muito tempo", disse Gabriel, autor dos dois últimos gols do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras.

Com relação aos gols, Gabriel agradeceu a Deus e aos companheiros de time. "Todos se doaram bastante, jogaram muito. Consegui fazer os gols, mas o importante não é Gabriel e sim o time". Depois de três jogos seguidos como titular, Gabriel desconversou. "Confio muito no Enderson, independentemente de quem jogar. O Santos tem elenco e não só um jogador", finalizou.