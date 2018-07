Gabriel foi expulso por dizer palavrão ao juiz no Sul

No documento, o árbitro justificou: "Expulsei de forma direta o sr. Gabriel Barbosa Almeida, nº 10 da equipe do Santos FC, ao após o término da partida se dirigir ao quarteto de arbitragem proferindo as seguintes palavras: vocês só fazem m...., vocês só fazem m....". Após estas palavras o mesmo se retirou do campo de jogo sem maiores problemas", escreveu o árbitro da partida na Arena Grêmio.

No próximo domingo, Gabriel está suspenso no jogo contra o Goiás e, em seguida, vai desfalcar o time diante do Figueirense. O jogador negou que tivesse desrespeitado o árbitro. "Dentro de campo, é difícil falar educadamente como minha mãe me ensinou e meu pai também. Fui falar algumas coisas sobre faltas. O cartão para o Vanderlei foi injusto; o Lucas Lima sofreu muitas faltas, eu também, mas não quis desrespeitar o juiz", disse o jogador.

As reclamações no final do jogo foram as consequências de uma atuação ruim. Atuando em uma nova função - ele foi centroavante por causa da ausência de Ricardo Oliveira - , Gabriel foi pouco participativo e fez poucas jogadas de perigo. Na metade do primeiro tempo, acertou um chute rasteiro, que exigiu boa defesa de Bruno Grassi. No final do jogo, errou uma finalização, que poderia resultar no empate santista.