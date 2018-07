Gabriel garante que Fla tem motivação nas últimas rodadas do Brasileiro Com 49 pontos, o Flamengo não briga mais por vaga na Copa Libertadores, nem pelo direito de pular as três primeiras rodadas da Copa do Brasil e entrar direito nas oitavas de final. Ao mesmo tempo, não corre o risco de terminar abaixo do 14.º lugar. Nas últimas duas rodadas do Brasileirão, apenas cumpre tabela, mas o atacante Gabriel garante que há motivação para os dois jogos restantes.