Gabriel Jesus acerta renovação de contrato com o Manchester City até 2023

De volta das férias após ter disputado a Copa do Mundo da Rússia, o atacante brasileiro Gabriel Jesus anunciou nesta sexta-feira a renovação de seu contrato com o Manchester City. O jogador de 21 anos, que chegou ao clube da Inglaterra no início do ano passado, ampliou o seu vínculo por mais dois anos. Ele terminaria em 2021, mas agora só será encerrado ao final da temporada 2022/2023.

"Nesses 18 meses, fui muito feliz aqui. Porém, tive duas infelicidades de me machucar. Foi muito bom, quase perfeito. Gosto muito da cidade, estou pegando o inglês, vou voltar às aulas", disse o atacante, autor de 24 gols em 53 partidas pelo Manchester City. "O (técnico espanhol) Pep Guardiola teve um papel importante na minha contratação, mas o clube também".

O anúncio da renovação de contrato foi feito através de um vídeo divulgado pelo clube em seu site oficial e nas redes sociais. Nele, Gabriel Jesus faz uma ligação para contar a novidade para a mãe Vera Lúcia. Sem saber que estava sendo gravada, ela primeiro diz que ia sair para botar botão na camisa do filho, antes de dizer que ele "é o cara", revelar que não conhece ainda Pep Guardiola e mandar um beijo para o treinador.

Centroavante da seleção brasileira do técnico Tite - que não marcou um gol sequer na Copa do Mundo -, Gabriel Jesus foi contratado pelo Manchester City no meio de 2016 por 32 milhões de euros (cerca de R$ 138 milhões no câmbio atual), mas só saiu do Palmeiras seis meses depois. O atacante teve um início fulminante com gol, assistências e a primeira lesão mais grave - uma fratura no quinto metatarso do pé direito, em 13 de fevereiro. Só voltou aos campos em 27 de abril, o que o impediu de participar da fase de mata-mata da Liga dos Campeões da Europa.

Na temporada passada, foi bem nos seis primeiros meses. Mas se machucou de novo ao sofrer uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, em 31 de dezembro. Voltou três meses depois e pôde jogar o final da temporada europeia e o Mundial na Rússia.

"Posso dizer que vir para o Manchester City foi a melhor decisão que tomei na minha vida porque estou melhorando como profissional e como pessoa. O City é um clube enorme e está ficando cada vez maior, eu só quero agradecer por tudo", afirmou Gabriel Jesus.

O diretor de futebol Txiki Begiristain reafirmou a confiança do clube no atacante brasileiro. "Gabriel é, sem dúvida, um dos melhores jovens atacantes do futebol mundial. Então, ter ele comprometido o seu futuro é um grande estímulo para nós. Há muita variedade no jogo dele", disse o espanhol. "Eu sei o quanto Pep (Guardiola) gosta de trabalhar com ele e estou realmente ansioso para ver o seu desenvolvimento nos próximos anos".