Gabriel Jesus afirma que não precisará passar por cirurgia no joelho

O atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, afirmou nesta segunda-feira que não tem uma lesão grave no joelho esquerdo e prometeu voltar a jogar em breve. Após se machucar no domingo, no primeiro tempo do empate sem gols com o Crystal Palace, em Londres, o brasileiro escreveu nas redes sociais que o problema é simples, não vai precisar de cirurgia e prometeu que em breve vai retornar a atuar pelo time.

"Hoje fiz um exame no joelho esquerdo que diagnosticou uma pequena lesão no ligamento colateral medial. Graças a Deus não é uma lesão muito séria e não preciso passar por nenhum procedimento cirúrgico. Volto o mais rápido possível", escreveu. A lesão de Gabriel Jesus causou bastante preocupação na comissão técnica da seleção brasileira, já que o jogador é titular do técnico Tite.

O Manchester City divulgou nesta segunda-feira um comunicado sobre o atacante. Segundo o clube inglês, o jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante a partida de domingo, válida pelo Campeonato Inglês, e passará por novos exames nos próximos dias para que os médicos possam detectar o período de afastamento.

A nota publicada pelo Manchester City não fez estimativas de prazo para o atacante voltar a jogar. A equipe inglesa disse que vai divulgar atualizações sobre a lesão em breve. O técnico do clube, Pep Guardiola, disse no domingo que o prazo inicial de recuperação era de até dois meses, estimativa não confirmada pelo comunicado da diretoria.