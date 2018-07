Gabriel Jesus aparece na lista de melhores jovens do mundo de jornal francês

O prestigiado jornal francês L'Equipe divulgou nesta sexta-feira uma lista com os 50 melhores jogadores sub-21 do mundo. Lidera o ranking, dentre os jogadores nascidos após janeiro de 1996, o espanhol Asensio, do Real Madrid. Dele Alli, do Tottenham, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-German, completam o pódio. Dentre os brasileiros, apenas dois foram lembrados: Gabriel Jesus, do Manchester City, em 6º e Malcom, do Bordeaux, em 21º.

Contratado por R$ 555 milhões pelo Barcelona na última janela de transferências, Ousmane Dembélé é apenas o quarto colocado segundo a publicação. Outro nome muito badalado, mas que está muito mal ranqueado, é Marcus Rashford, do Manchester United. Titular da equipe inglesa em muitas oportunidades e já membro da seleção principal, o atacante aparece em oitavo.

Também chama a atenção a desvalorização do português Renato Sanches. Depois de ganhar o prêmio 'Golden Boy', dado pelo jornal italiano Tuttosport para o melhor jovem do mundo na última temporada, o meio-campista não conseguiu brilhar depois de deixar o Benfica rumo ao Bayern de Munique. Emprestado ao Swensea este ano, Renato Sanches é apenas o 30º para os franceses.

O país com mais representantes na lista é a Alemanha (8), seguido por França (7), Espanha (4), Itália (4), Argentina (3) e Nigéria (3). Real Madrid e Bayer Leverkusen são os times que mais contam com promessas na lista: quatro cada. Milan e Ajax têm três, enquanto Borussia Dortmund, Zenit, Celtic, Leicester e Manchester City contam com dois jogadores.

Confira o Top-10

Marco Asensio - Real Madrid

Dele Alli - Tottenham

Kylian Mbappé - paris Saint-Germain

Ousmane Dembélé - Barcelona

Gianluigi Donnarumma - Milan

Gabriel Jesus - Manchester City

Leroy Sané - Manchester City

Kingsley Coman - Bayern de Munique

Marcus Rashford - Manchester United

Timo Werner - RB Leipzig