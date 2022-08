Início de Gabriel Jesus no Arsenal empolga com gols, elogios e música da torcida

O atacante Gabriel Jesus foi um dos seis jogadores da seleção brasileira a mudar de time na janela de transferências da Europa ao deixar o Manchester City rumo ao Arsenal por R$ 290 milhões. Neste início em seu novo clube, recebeu uma série de elogios do técnico, da torcida e da imprensa inglesa por suas atuações de alto nível. Mais confiante, Gabriel tem sido destaque neste início de uma casa nova, a poucos meses da disputa da Copa do Mundo.

O Arsenal venceu seus três jogos de Campeonato Inglês, sendo liderado por atuações convincentes do reforço brasileiro. São dois gols e três assistências em três partidas. Antes disso, na pré-temporada, já havia se destacado. O técnico Mikel Arteta foi auxiliar de Pep Guardiola no City e já conhecia muito bem o jogador brasileiro. Arteta, claro, é só elogios ao seu camisa 9, que tem sido uma influência positiva no vestiário também.

"A maior diferença, desde quando trabalhei com ele, é sua maturidade. Obviamente, alguns anos passaram, algumas experiências, inclusive o inglês dele melhorou muito. Ele tem um papel diferente aqui, você pode sentir isso imediatamente. E fico feliz que ele esteja gostando, se divertindo e tendo um desempenho muito bom para a equipe", disse Arteta.

Se no Manchester City, Gabriel Jesus desempenhava um papel de bom coadjuvante, atuando em mais de uma posição. No Arsenal, ele passa a ser o homem-gol do time. O atacante ex-Palmeiras fará mais jogos, com mais chances de melhorar seus números, e receberá mais oportunidades de balançar as redes.

JOGADAÇA de Gabriel Jesus ➡️ Assistência de Martinelli ➡️ Gol de Odegaard! O Arsenal tá jogando demais! Assista a TODOS os jogos AO VIVO da Premier League pela #ESPNnoStarPlus! Saiba mais: https://t.co/gPQy1IYQRC#PremierLeagueNaESPN #ad @MotorolaBR pic.twitter.com/YCAi16u4ac — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) August 20, 2022

O Arsenal também conta com um elenco jovem, em especial no ataque. Ao lado de Gabriel Jesus, estão o compatriota Gabriel Martinelli, de 21 anos, e o inglês Bukayo Saka, de 20. O brasileiro já mexeu positivamente com o vestiário do time. Vitorioso no City, trouxe experiência ao elenco e virou liderança técnica em pouco tempo. O objetivo do time é disputar títulos e voltar a se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

A torcida do Arsenal logo se apegou a Gabriel Jesus e está empolgada com o atacante brasileiro. A música para o camisa 9 já é cantada em todos os jogos. "Ele anda sobre a água e a transforma em vinho. Eu acredito em Jesus, o 9 do Arsenal. Mik Arteta ligou para ele e disse: 'É sua hora de brilhar' porque estou colecionando Gabi's e vou fazer você ser meu".

Ohhhhhh Mik Arteta called him, said “nows your time to shine, cos I am collecting Gabi’s, and Gunner make you mine”, they say he walks on water, then turns it into wine, Oh I believe in Jesus, The Arsenal number nine pic.twitter.com/suPM2L6Sq5 — Ben Bennett (@clockendben30) August 14, 2022

Gabriel Jesus tem vaga encaminhada na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Mas o técnico Tite parece ter uma boa "dor de cabeça" com várias opções para escolher o ataque titular do Brasil. Não há nomes definidos. Jesus conta com grande confiança da comissão técnica e, caso mantenha o ótimo momento até o Mundial, pode largar na frente para voltar a ser o camisa 9 da seleção. Em 2018, Gabriel Jesus foi o titular, mas fez uma Copa abaixo do esperado e recebeu muitas críticas por não ter feito gol no torneio da Rússia.

Em junho deste ano, Gabriel Jesus marcou um dos gols da vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 5 a 1, e encerrou um período de 19 partidas sem balançar as redes com a camisa da seleção. Foram quase três anos desde o gol marcado na final da Copa América de 2019, diante do Peru, no Maracanã.