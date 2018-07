Gabriel Jesus chora e comemora primeiro gol pelo Palmeiras

O atacante Gabriel Jesus entrou no intervalo do primeiro para o segundo tempo e mudou o jogo para o Palmeiras. O garoto de 18 anos marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o ASA, no estádio do Café, em Londrina, e garantiu a classificação do Alviverde para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ao final da partida, o atacante admitiu que chorou após balançar as redes.

“Saiu uma lágrima de felicidade. Estava esperando por esse gol e fui honrado. Eu queria continuar fazendo o que o Leandro fez no primeiro tempo, que era marcar para caramba e atacar. Eu me movimento bastante e estava na hora certa para marcar”, comemorou o garoto, que aproveitou cruzamento de Cleiton Xavier para marcar o gol.

O zagueiro Jackson disse que a equipe não conseguiu jogar tão bem pela falta de entrosamento. “Primeira vez que esse time joga muito. Normal errar um pouquinho, mas ficamos com a posse de bola e trabalhamos em cima deles. O Marcelo deixa claro que temos de estar prontos, porque a qualquer momento ele vai chamar a gente e precisamos entrar e corresponder”, disse o defensor, que atuou no lugar de Vitor Hugo, que se recupera de uma lesão no rosto.

Outro que aproveitou o fato do Palmeiras atuar praticamente com um time reserva foi o meia Cleiton Xavier. “É bom poder entrar como titular e ajudar o time. Quando o professor precisar, estou à disposição”, disse o experiente jogador, que não fez uma boa partida, entretanto, deu a assistência para o gol de Gabriel Jesus.

“Ao final do jogo, o pessoal me deu parabéns e brincou comigo. Eu fui dar entrevista para o Palmeiras e ficaram me jogando as coisas, tudo na brincadeira. O clima é muito legal e estou feliz pelo gol”, disse o garoto.

O elenco do Palmeiras retorna de Londrina na tarde desta quinta-feira e na sexta-feira se reapresenta, visando o clássico com o Santos, domingo, no Allianz Parque. Ainda nesta quinta-feira, às 12h30, o atacante Lucas Barrios será apresentado na sede da FAM (Faculdade das Américas), uma das empresas que patrocinam o Palmeiras.