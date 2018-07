Gabriel Jesus comemora artilharia isolada do Brasileirão

Aos 19 anos, o atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, vive uma das semanas mais especiais da carreira. Um dia após ser convocado para a seleção brasileira olímpica para a disputa dos Jogos do Rio, ele marcou dois gols na vitória do time por 4 a 0 sobre o Figueirense, nesta quinta-feira, e assumiu a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro. O feito fez o jovem atleta comemorar a boa fase.

"Mais do que a artilharia, do que o momento, é a importância dos jogos. Estou ajudando a minha equipe. Fizemos uma grande partida", disse o atacante. Gabriel Jesus tem nove gols na competição, um a mais do que Grafite, do Santa Cruz, e chegou ao 18º gol na temporada. O jogador marcou duas vezes na noite, ambas no segundo tempo, para fechar a goleada sobre o clube catarinense.

Sondado pelo Barcelona, a revelação palmeirense afirmou que a atuação do time no Allianz Parque foi o modelo de como se deve jogar dentro de casa. "Fomos na 'garganta' do adversário. Em casa não podemos dar bobeira. Time que quer ser campeão, como a gente almeja, não pode dar mole, como fizemos no ano passado", comentou, na saída de campo.

Até se apresentar para a preparação para os Jogos do Rio, Gabriel Jesus vai disputar mais três jogos pelo Palmeiras. Os adversários serão Sport, Santos e Internacional. Depois disso, o atacante pode ser desfalque do time do técnico Cuca por até seis rodadas caso o Brasil vá até a decisão da medalha de ouro.