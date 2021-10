Gabriel Jesus comemora marca de 50 partidas com a seleção: 'Me sinto honrado'

A noite de quinta-feira foi especial para Gabriel Jesus. Quando entrou em campo para enfrentar o Uruguai, na Arena Amazônia, em Manaus, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o atacante do Manchester City completou 50 jogos vestindo a camisa da seleção brasileira.

Após a partida, vencida por 4 a 1 pelo Brasil, Gabriel Jesus recebeu uma camisa comemorativa da comissão técnica, com o número 50 e seu nome. Em declarações publicadas no site oficial da CBF, o atacante comemorou o feito:

"Eu me sinto honrado de estar podendo participar e ter o privilégio de vestir essa camisa tão consagrada. Atingir 50 jogos, com 24 anos, é algo que é uma honra grande para mim. Ainda mais podendo jogar diante da nossa torcida, ganhando e jogando muito bem. É óbvio que poderia sair um gol, eu tentei, mas não aconteceu, mas fica para próxima. O importante é que a gente venceu, jogamos muito bem", destacou Gabriel Jesus.

A marca de 50 jogos pela seleção veio apenas cinco anos depois de Gabriel Jesus estrear pelo Brasil. Seu primeiro jogo foi em setembro de 2016, em vitória por 3 a 0 contra o Equador, fora de casa. Se dessa vez o gol não saiu, o atacante pôde ao menos comemorar uma importante vitória, com grande desempenho de todos os atletas.

Com a vitória por 4 a 1 sobre o Uruguai, o Brasil chegou a 31 pontos na tabela de classificação e se isolou como líder das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os gols da seleção foram marcados por Neymar, Raphinha (duas vezes) e Gabriel. O Uruguai foi às redes com Luís Suárez, em cobrança de falta.