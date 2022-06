Gabriel Jesus deixa o Manchester City e acerta com o Arsenal para a próxima temporada

Gabriel Jesus defenderá o Arsenal na próxima temporada. O Manchester City acertou neste domingo a venda do atacante de 25 anos pelo valor de 45 milhões de libras (cerca de R$ 290 milhões). O brasileiro viaja a Londres no início desta semana para se apresentar ao novo clube e assinará um contrato válido por cinco anos.

O camisa 9 estava sob o comando de Pep Guardiola desde 2017 e agora terá o maior salário dos Gunners: 10 milhões de libras (R$ 64 milhões) por temporada. Chelsea, Tottenham, Real Madrid e PSG estavam na briga pelo jogador, que optou pela equipe comandada por outro espanhol, Mikel Arteta.

Leia Também Endrick marca dois gols em São Januário e Palmeiras levanta o título da Copa do Brasil Sub-17

Gabriel Jesus tinha mais um ano de contrato com o clube de Manchester, mas já estava decidido a mudar de ares e buscar mais minutos em campo. O rodízio de Guardiola nem sempre favorecia o atacante e a chegada de Erling Haaland para a sua posição diminuiria ainda mais o seu espaço. A negociação levou dois meses e o City, inicialmente, pedia 50 milhões de libras (R$ 322 milhões), mas baixou a pedida nas conversas e após a contratação do centroavante norueguês.

Jesus foi campeão inglês quatro vezes e anotou 95 gols em 236 jogos. Na última temporada, balançou as redes 13 vezes em 41 partidas. O ex-palmeirense vem sendo convocado por Tite e pode pintar na lista de convocados pela seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022, a ser disputada em novembro, no Catar.

PALMEIRAS AINDA MAIS RICO

O Palmeiras, clube formador de Gabriel Jesus, receberá uma recompensa milionária nesta transferência envolvendo Arsenal e Manchester City. O clube alviverde tem direito a 5% da negociação, por conta dos direitos econômicos do atleta, e mais 2% garantido pelas regras da Fifa de solidariedade aos formadores. O montante total renderá ao alviverde cerca de R$ 20 milhões.

Em 2016, Gabriel já havia recheado o cofre do Palmeiras com a sua ida ao City. O clube brasileiro selou a venda do seu camisa 33 por quase 33 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na conversão da época).