Gabriel Jesus diz que não sabia que diretor do Barcelona estava no estádio

Autor de dois gols na vitória do Palmeiras em cima do América-MG por 2 a 0, o atacante Gabriel Jesus celebrou a sua atuação na partida desta terça-feira. Na mira do Barcelona, o diretor de futebol do clube catalão, Raul Sanllehí, foi ao estádio Allianz Parque, em São Paulo, para assistir um jogo do jogador de 19 anos.

"Não sabia (que ele estava no estádio). Como eu já disse, meu foco é o Palmeiras e não aparecer mais que os companheiros. Eu fico tranquilo, quando tem que tocar eu toco. Tenho certeza que tudo vai dar certo na minha vida", afirmou o jogador.

Ele disse que não pensa neste momento em deixar o clube e se esquivou de uma possível proposta do Barcelona. "Amo esse clube. Foi ele que me abriu as portas. Sou grato ao palmeiras", disse Gabriel Jesus.

O dirigente do Barcelona deve se reunir com representantes do atacante e também do Palmeiras e pode fazer uma proposta no valor de 19 milhões de euros (R$ 73 milhões), mais 5 milhões de euros (R$ 19,2 milhões) por bônus. A diretoria do time alviverde já avisou que não aceita conversar.