Gabriel Jesus diz que pode render mais jogando como ponta

De volta aos treinamentos do Palmeiras após disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, o atacante Gabriel Jesus retorna ao time com outra perspectiva e, provavelmente, outro posicionamento. O garoto de 18 anos deu razão à ideia do técnico Marcelo Oliveira, que pretende testá-lo como meia e correndo pelas pontas. Mesmo sem querer, o jogador acabou criticando o posicionamento que tinha com o ex-técnico da equipe, Oswaldo de Oliveira.

"Eu joguei mais na ponta na categoria de base. Acgo que me colocando do meio para frente, consigo demonstrar meu futebol melhor. Na beirada, ajudo mais do que como centroavante", diz o garoto, que, sob o comando de Oswaldo, sempre atuou mais avançado, dentro da área. Na seleção brasileira, Gabriel Jesus atuava mais recuado, com a camisa 10.

Agora com Marcelo Oliveira, o garoto espera mostrar serviço e conseguir ganhar um cobiçado espaço. O novo técnico do Palmeiras disse que pretende olhar com carinho para a base e o atacante está entre as prioridades. "Voltei bem mais calmo e pronto para treinar e mostrar futebol para o técnico. Respeito todo mundo, o elenco todo e, o que o técnico achar melhor, estarei aqui para ajudar."

O garoto se reapresentou na fria tarde de quarta-feira, em Atibaia, onde o elenco treinou visando o clássico com o São Paulo, domingo, no Allianz Parque. Além dele, outra cara nova foi o lateral-direito João Pedro, que também estava com a seleção brasileira. Ambos podem ser utilizados já neste jogo. "Quero jogar sempre, ficar à disposição sempre. Se achar que estou bem, estou à disposição", disse o lateral, que deve ser o reserva imediato de Lucas.