Gabriel Jesus diz que teve frieza para brilhar pelo Palmeiras

Destaque da vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão, o atacante Gabriel Jesus mostrou que sua personalidade não é apenas com a bola no pé. O garoto, que fez dois gols e deu a assistência para Lucas Barrios abrir o placar, comemorou a grande atuação e admitiu que se preparou para ter frieza quando fosse necessário.

"A gente vem trabalhando forte e esperando por uma oportunidade. Entrei calmo e meus companheiros me deixaram bem tranquilos. Consegui finalizar friamente e fico feliz por ajudar o time", disse o garoto, que foi econômico nas palavras, mesmo após uma noite inspirada.

O jogador até pouco tempo tinha poucas oportunidades. Nesta quarta-feira, ele fez apenas seus terceiro jogo como titular e anteriormente havia marcado um gol contra o ASA, também pela Copa do Brasil. Na partida contra o Atlético-MG, na última rodada do Brasileiro, ele entrou bem no segundo tempo e convenceu o técnico Marcelo Oliveira a lhe dar uma oportunidade.

Assim, o garoto entrou no lugar de Rafael Marques e parece ter conquistado a vaga. "Venho trabalhando forte para ganhar essa oportunidade. Estou aí para quando o Marcelo precisar. Quero ajudar a equipe como ele achar melhor", disse o garoto, que no segundo gol, chegou a dar dois dribles desconcertantes no goleiro Fábio e deixar o cruzeirense caído no gramado.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo para encarar o Joinville, às 16h, no Allianz Parque. Provavelmente, Gabriel Jesus deve se tornar titular. Pelo menos deu motivos de sobra para não voltar ao banco de reservas.