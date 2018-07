Gabriel Jesus é finalista do prêmio "Rei da América"

O atacante Gabriel Jesus é um dos cinco finalistas do prêmio “Rei da América”, promovido pelo jornal uruguaio El País e destinado ao melhor jogador das Américas nos últimos 12 meses. O atacante de 19 anos vai concorrer com quatro jogadores do Atlético Nacional, campeão da Libertadores da América: os meias Alejandro Guerra, que deve ser anunciado pelo Palmeiras, e Macnelly Torres, o goleiro Armani e o atacante Miguel Borja.

A escolha é feita por jornalistas esportivos do mundo todo. No próximo dia 31, portanto, serão conhecidos o “Rei da América” (melhor jogador), o melhor técnico e a seleção do continente americano.

O prêmio de "Rei da América" pode encerrar um ano perfeito para o atacante, considerado o craque do Campeonato Brasileiro pela CBF depois de fazer 21 gols na temporada e ser um dos protagonistas da conquista do título brasileiro pelo Palmeiras. Gabriel Jesus confirmou a boa fase na seleção brasileira comcinco gols em seis jogos sob o comando de Tite. Esta pode ser a última homenagem antes de se transferir para o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, no mês de janeiro.

Deste 1986, vários brasileiros venceram o prêmio: Bebeto (1989), Raí (1992), Cafu (1994), Romário (2000), Neymar (2011 e 2012) e Ronaldinho Gaúcho (2013). O atual campeão é o uruguaio Carlos Sánchez, ex-River Plate e atualmente no mexicano Monterrey.