Gabriel Jesus e Marquinhos voltam a Quito e relembram bons momentos pela seleção brasileira

A cidade de Quito, capital do Equador, traz boas recordações para dois jogadores da seleção brasileira: Gabriel Jesus e Marquinhos. Durante o treino no estádio Olímpico Atahualpa, o atacante do Manchester City se encheu de saudade. Foi lá que ele viveu um dos dias mais especiais de sua carreira: a estreia pelo time principal do Brasil.

O ano era 2016. Após a conquista do ouro olímpico nos Jogos do Rio-2016, Gabriel Jesus recebia a sua primeira oportunidade na equipe principal. O Brasil enfrentaria o Equador, pelas Eliminatórias da Copa de 2018, e o técnico Tite, também em sua estreia, o convocou. Honrado pela convocação, o atacante só não imaginava que seria titular logo de cara.

"Eu fiquei surpreso porque era novato, na primeira convocação. Fiquei muito surpreso. Mas quando soube continuei dando meu máximo e aproveitei minhas chances", contou o atacante, que relembrou o momento em que descobriu sua titularidade. "Eu não acreditei muito que ia começar jogando, mas no treino já vi, pelo time que ele (Tite) falou. Ele me disse para jogar futebol, que é o que a gente mais gosta de fazer".

Na época, o Brasil estava passando por maus bocados nas Eliminatórias e figurava fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. Tite chegava justamente para corrigir a rota da equipe rumo ao Mundial da Rússia. E a trajetória começou com uma importante vitória em Quito, que contou com grande participação de Gabriel Jesus.

Primeiro, o atacante acreditou, ganhou na corrida e sofreu pênalti. Neymar bateu e fez 1 a 0. Depois, foi a vez do atacante ir às redes. Um toque de classe para completar o cruzamento de Marcelo e ampliar. "Fui muito feliz de poder fazer um bom jogo e ganhar um jogo muito importante porque a gente estava vivendo um momento difícil", afirmou Gabriel Jesus.

Mas a cereja do bolo veio no último lance do jogo. Gabriel Jesus recebeu um bom passe de Neymar na entrada da área. Com instinto de artilheiro, o atacante dominou, girou o corpo e botou no ângulo, sem chances para o goleiro. O segundo dele na partida, o segundo dele nos primeiros 90 minutos com a camisa da seleção. "Foi um momento muito bom. Estar naquele ambiente, vivendo meu sonho, foi uma grande honra. E está sendo uma grande honra até agora", finalizou.

MARQUINHOS - Quito também traz ótimas recordações para o zagueiro do Paris Saint-Germain. Atualmente na equipe principal, ele conquistou o Sul-Americano Sub-17 justamente na capital equatoriana, em 2011. De volta a um lugar onde foi muito feliz, Marquinhos falou sobre a sensação de reencontrar o estádio e as lembranças que ele traz.

"Estou feliz de estar revivendo esse lugar, que foi muito bom. É uma memória muito boa para mim. Lembrar de quando você é moleque, não sabe o que vai ser ainda, como vai ser a sua vida... Hoje estar concretizando tudo na seleção principal, depois de mais de 10 anos. É uma felicidade enorme estar aqui de volta", disse Marquinhos.

Desde muito cedo, Marquinhos sempre mostrou muito espírito de liderança, além do talento. Por isso, foi capitão em várias das equipes formadas nas categorias de base da seleção brasileira. Foi o caso naquele Sul-Americano Sub-17.

"Foi uma das minhas primeiras convocações para as seleções de base, a segunda. A gente começou o campeonato meio aos trancos e barrancos, com a fase de grupo meio difícil. O time cresceu na competição, chegamos bem na final contra a Argentina. Conseguimos vencer e vencer bem", lembrou o zagueiro, antes de falar com carinho sobre a conquista. "É um campeonato que eu levo comigo com muito carinho e orgulho de ter conquistado".