Palmeiras aposta em Prass e Jesus contra o Inter para se manter no topo

Um começou a rodada como artilheiro do Brasileiro, com dez gols. O outro, é tido por muitos o melhor goleiro do Brasil e vai representar o País pela primeira vez na carreira, embora já tenha 38 anos. Assim, Gabriel Jesus e Fernando Prass fazem o último ato com a camisa do Palmeiras, antes de tentar o ouro inédito, e esperam deixar a equipe como líder da competição. Para isso, vencer o Inter, às 16h, no Beira-Rio, é fundamental.

A equipe gaúcha vive o mesmo problema. Após o jogo, o lateral-direito William e o volante Rodrigo Dourado vão para a seleção olímpica e fazem o estreante do dia, o técnico Paulo Roberto Falcão, quebrar a cabeça para encontrar substitutos.

Embora tenha empatado na última rodada com o Santos, em casa, o Palmeiras se manteve na liderança, mas viu os adversários se aproximarem. A equipe comandada pelo técnico Cuca vem de três partidas sem derrotas. Além da dificuldade natural, que é encarar o rival gaúcho em seus domínios, o treinador está preocupado com o desempenho fora de casa.

“Foram três jogos bons e três ruins. A gente tem que tentar encontrar o motivo pelo qual jogou mal, pois isso é algo que me incomoda e que eu quero que incomode eles (jogadores) também”, disse o treinador.

A rodada pode fazer com que o Palmeiras deixe a liderança. O time soma 28 pontos, um a mais do que o Corinthians, que recebe, na mesma hora, o São Paulo. O Grêmio, com 27, visita o Sport na Ilha do Retiro, às 18h30, e também pode ultrapassar o time alviverde.

Por isso, o selecionável Prass garante que nem sequer pensou ainda sobre como será na seleção e que o foco está apenas no Beira-Rio.

“Caiu a ficha da convocação, mas a concentração no Brasileiro tem que ser total, porque um jogo faz muita diferença, ainda mais em um campeonato tão equilibrado como esse. Um jogo pode dar o título”, resumiu o goleiro palmeirense.

O fato é que, após o jogo com o Inter, o Palmeiras pode perder Prass e Gabriel Jesus por até seis jogos, dependendo do desempenho da seleção na Olimpíada. “Infelizmente, o calendário não se preparou para isso. É um prejuízo grande para os clubes”, lamentou Prass.

Em relação ao time, além do retorno de Gabriel Jesus, o atacante Róger Guedes e o volante Thiago Santos também voltam a ser utilizados, após o trio cumprir suspensão contra o Santos. Por outro lado, o zagueiro Mina está machucado, assim como o meia Moisés, que além de se recuperar de lesão, está suspenso.

Volta do ídolo. Após quatro derrotas seguidas e sem marcar um gol nos últimos três jogos, a diretoria do Inter demitiu o técnico Argel Fucks e contratou Paulo Roberto Falcão, ídolo da torcida. A equipe soma 20 pontos e precisa começar a reabilitação o quanto antes.

O treinador chegou ao clube no começo da semana, indicou a contratação do goleiro Marcelo Lomba, do Bahia, que já foi regularizado e deve estrear. Os jogadores admitem um frio na barriga ao ver Falcão no banco.

“Pesa um pouco, um ídolo como o Falcão no Inter, mas queremos ajudar o professor” assegurou William. “Vamos encarar o líder e com novo treinador. Temos que aproveitar a atmosfera para vencer e iniciar a reabilitação”, disse Vitinho.

Outras novidades devem ser os jovens Andrigo e Gustavo Ferrareis. A expectativa é que o Beira-Rio esteja lotado para o reencontro dos colorados com Falcão e que os torcedores possam empurrar o time para dar início à reabilitação.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; William, Paulão, Ernando e Raphinha; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Andrigo e Gustavo Ferrareis; Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Paulo Roberto Falcão.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto, Thiago Santos, Tchê Tchê e Cleiton Xavier; Dudu, Róger Guedes e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca.

JUIZ: Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

LOCAL: Beira-Rio, em Porto Alegre.

HORÁRIO: 16h.