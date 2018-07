Gabriel Jesus sofre insultos racistas na partida no Uruguai

O atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, foi alvo de injúria racial durante jogo contra o Nacional-URU, em jogo da Copa Libertadores, no Estádio Gran Parque Central. Câmeras de TV flagraram um torcedor imitando um 'macaco' próximo ao jovem jogador, de apenas 18 anos. Ao final da partida, o técnico do Palmeiras, Cuca, lamentou o fato com seu jogador. "Só temos a lamentar que isso ainda aconteça no futebol. São atitudes erradas, mas existem tantas coisas erradas, que é melhor deixar para lá." já o atacante, claramente incomodado com a situação, no fim da partida foi reclamar com o trio de arbitragem.

O volante Gabriel saiu em defesa do companheiro de time e pediu punição ao clube uruguaio. "Fiquei sabendo do que aconteceu. Lamentável e isso não pode mais acontecer. Acredito que o Palmeiras vai tomar as providências cabíveis, pois somos todos iguais. Quem sabe o Nacional não seja prejudicado, pois é uma falta de respeito com o ser humano", protestou.