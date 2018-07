Gabriel Jesus e Willian ressaltam a força defensiva da Inglaterra

Os jogadores brasileiros não se mostraram decepcionados com o empate por 0 a 0 da seleção com a Inglaterra, nesta terça-feira, no estádio de Wembley, em Londres. Logo após o amistoso, Neymar, Gabriel Jesus e Willian ressaltaram as dificuldades impostas pelo time treinado pelo técnico Gareth Southgate, que se fechou em uma marcação rígida na defesa e apostou no contra-ataque para tentar vencer o Brasil.

+ Brasil empata com a Inglaterra no 1º teste de Tite contra europeu

+ TEMPO REAL: Confira como foi o empate em Wembley

Para Gabriel Jesus, a resistência do time inglês já era esperada pela equipe do técnico Tite. "A gente sabia que seria um jogo difícil, até pelo fato de sabermos que jogam com muitos defensores. É uma equipe técnica e taticamente muito boa e fisicamente muito forte. Construímos, criamos, mas infelizmente não concluímos a gol", afirmou o atacante do Manchester City. "Acho que só faltou o gol".

O meia Willian, que entrou no segundo tempo, também valorizou a solidez do adversário. "Foi um jogo difícil, complicado, em que a Inglaterra ficou bastante tempo atrás da linha da bola. Tentamos encontrar espaços, mas não conseguimos muito. Mas acho que o desempenho da seleção foi bom", ressaltou. "Enfrentar a Inglaterra aqui é difícil e espero que no próximo ano nós possamos voltar mais fortes".

Segundo Willian, a seleção brasileira agora precisa pensar em seus próximos passos, após um ano positivo com a classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. "Foi sem dúvida um ano importante, muito bom para a seleção. Nós conseguimos atingir um nível muito alto", avaliou.

Na saída de campo, Paulinho foi outro a valorizar o empate. "A Inglaterra é uma seleção de um nível muito alto", lembrou o volante. "É claro que queríamos a vitória, jogamos para frente a todo momento para conseguir o gol. Mas acho que foi um grande teste, a frente de uma grande seleção. Fizemos um grande jogo", completou.