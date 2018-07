'Ganhar um título vai ser a melhor despedida', diz Gabriel Jesus

O atacante Gabriel Jesus concedeu nesta terça-feira sua primeira entrevista coletiva no Palmeiras após ter sido contratado pelo Manchester City - quando a negociação foi sacramentada, ele estava com a seleção olímpica.

E, embora compor um dos elencos mais renomados do mundo possa ser tentador, ainda mais sob o comando do técnico Pep Guardiola, o atacante garantiu que ainda não pensa no Manchester City. Seu foco até o final do ano, quando concretizará sua transferência, será apenas em conquistar o título brasileiro pelo Palmeiras.

"Quero só pensar no meu presente", disse Gabriel Jesus. "E não sou apenas eu, mas meus companheiros, a comissão técnica, a direção. A gente quer esse campeonato, e não é à toa que está brigando para conquistá-lo. Ganhar um título vai ser a melhor a despedida."

Gabriel Jesus negou ainda uma suposta dependência do time ao seu futebol. E, apesar do Palmeiras ter caído de rendimento nas últimas rodadas, mesmo mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro, o atacante atribuiu o momento ao bom nível dos concorrentes. "Acho que o clube não depende de mim, isso está fora de questão", garantiu.

"É um grande clube, com grandes jogadores, um grande elenco. E trata-se de um Campeonato Brasileiro, que é muito disputado. Nenhum time depende de um jogador só, ainda mais o Palmeiras, que tem um elenco muito forte", finalizou o atacante, que conquistou a medalha de ouro com a seleção olímpica e foi convocado por Tite à principal, na última segunda-feira.