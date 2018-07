Gabriel Jesus estreia e rouba a cena em vitória do Palmeiras

O menino Gabriel Jesus, de apenas 17 anos, realizou seu sonho ao vestir pela primeira vez a camisa do Palmeiras em um jogo profissional. Ele, que se diz fã do estilo de Ronaldinho Gaúcho e almeja fazer história com a camisa do clube, entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo, na vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, e mostrou-se radiante. "É normal a pressão, quem almeja jogar em time grande como o Palmeiras, tem de se adequar a ela", disse.

Antes mesmo de entrar, a torcida já vinha gritando seu nome. E quando ele entrou foi uma comemoração como se tivesse sido gol. "Fico feliz por ter esse carinho da torcida, vou tentar retribuir para eles o que estão fazendo por mim. Me sinto grato, a torcida é grande e é bonito de se ver isso."

Ele sabe que voltará para o banco de reservas para o duelo do meio de semana contra o Santos, pois Oswaldo Oliveira poupou quase todos seus titulares. Mas Gabriel Jesus destacou que terá outros oportunidades, até porque mostrou serviço em um jogo sonolento da equipe. "Os caras estavam me procurando, querendo ver eu jogar, fico feliz por pensarem assim sobre mim", concluiu.