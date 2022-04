Gabriel Jesus faz quatro, dá assistência e comanda goleada do City sobre o Watford

Especulado como possível reforço do Arsenal nos últimos dias, Gabriel Jesus deu motivos para o torcedor do Manchester City clamar por sua permanência. O atacante brasileiro marcou quatro gols e deu uma assistência no Etihad Stadium, neste sábado, e garantiu ao time comandado por Guardiola uma goleada por 5 a 1 sobre o Watford, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

A grande atuação individual do atacante de 25 anos mantém o City na liderança da liga nacional pelo menos até o fim desta rodada. Agora com 80 pontos, a equipe de Manchester tem quatro de vantagem sobre o Liverpool, que enfrenta o Everton no domingo e pode voltar a diminuir a diferença para um ponto. Faltam quatro rodadas para o fim do campeonato.

Jesus anunciou que estava pronto para fazer um jogo brilhante logo aos três minutos do primeiro tempo, no momento em que aproveitou cruzamento de Zinchenko e se lançou em direção à bola para abrir o placar. Pouco mais de 20 minutos depois, foi a vez do belga De Bruyne servir o brasileiro com um ótimo cruzamento, concluído de cabeça para a rede defendida por Foster.

O Watford chegou a empatar com Kamara, aos 26, mas Jesus não deu sossego para os visitantes. Aos 33, ele mostrou muita vontade ao recuperar uma bola na linha de fundo e, após ser servido duas vezes, fez a função de garçom com um bom passe para Rodri, na entrada da área. O volante chutou forte e marcou o terceiro gol do City.

No segundo tempo, o inspiradíssimo atacante roubou uma bola no ataque e driblou o goleiro, mas foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. O próprio Jesus assumiu a responsabilidade da cobrança e converteu para alcançar o ‘hat-trick’. Após uma tabelinha com De Bruyne, aos sete, o brasileiro chutou com estilo para fazer o quarto.

A brilhante atuação em 53 minutos de jogo desorientou o Watford, que já não tinha mais forças para reagir. O City também parou por aí e saiu mais do que satisfeito com a goleada neste momento decisivo da competição.

Agora, a equipe de Manchester começa a pensar no jogo da próxima terça-feira, contra o Real Madrid, pela partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium. O próximo jogo pelo Campeonato Inglês é no dia 30 de abril, contra o Leeds.