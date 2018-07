Gabriel Jesus faz ressonância e clube mantém segredo sobre lesão muscular

Recepcionado por torcedores no aeroporto de Congonhas, a delegação do Palmeiras desembarcou nesta segunda-feira em São Paulo após o empate em 0 a 0 com o Grêmio, em Porto Alegre, no último domingo, que manteve o time isolado na liderança do Campeonato Brasileiro com 47 pontos - um à frente do Flamengo.

Assim que chegou em São Paulo, o atacante Gabriel Jesus foi conduzido a um hospital, onde realizou uma ressonância magnética para que fosse determinado o grau da lesão no músculo adutor da coxa esquerda do atleta, sofrida durante a partida no Sul. Ainda no saguão do aeroporto, tanto o médico Rubens Sampaio como o técnico Cuca afirmaram que a situação não é consequência da recente maratona de jogos enfrentada por Gabriel Jesus, com partidas pela seleção brasileira e pelo Palmeiras.

O departamento médico do Palmeiras não informou o resultado do exame, mas a tendência é que Gabriel Jesus fique de fora do compromisso desta quarta-feira contra o Flamengo, às 21h45, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 25.ª rodada do Brasileirão, para se recuperar.

Assim, o jogador, que já iniciou os trabalhos de fisioterapia, tentaria ficar em condições de jogo para o clássico deste sábado contra o Corinthians, no estádio Itaquerão, também na capital paulista.

Ainda para a partida desta quarta-feira contra o Flamengo, Cuca terá o retorno do zagueiro colombiano Mina e do lateral-direito Jean, que cumpriram suspensão.