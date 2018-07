Gabriel Jesus fica fora do jogo de domingo e se despede do Palmeiras

Gabriel Jesus não veste mais a camisa do Palmeiras. O atacante não vai atuar na última partida do time paulista no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, contra o Vitória, em Salvador. Por decisão da comissão técnica do Palmeiras e do próprio jogador, o atacante vai iniciar o período de férias nesta semana, antes de se transferir definitivamente para a Inglaterra. A apresentação no Manchester City está marcada para o início do mês de janeiro.

"Até queria ir para Salvador, vontade não falta. Mas foi tudo conversado com a diretoria. É o momento de descansar. Estou precisando de férias. Faz dois anos que não tenho férias. Conversando com todos, nós decidimos que é melhor ficar fora deste jogo", afirmou o atacante em entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol.

Com a decisão, a despedida oficial do jogador do Palmeiras foi a partida contra a Chapecoense, que definiu a conquista do título brasileiro, no Allianz Parque, com a vitória por 1 a 0.

O camisa 33 afirma que o momento mais marcante da sua passagem pelo Palmeiras foi exatamente a conquista do título do Campeonato Brasileiro. "Pela emoção que eu vivi, pelo tempo que o time não conquistava o título, foi o melhor momento da minha carreira", disse Jesus.

Gabriel Jesus, de 19 anos, se despede do Palmeiras com 85 partidas disputadas e 28 gols marcados nos dois anos em que atuou pela equipe profissional. O atacante foi importante para as conquistas dos títulos da Copa do Brasil, em 2015, e do Brasileirão, neste ano. Além disso, vem sendo titular da seleção brasileira dirigida por Tite.