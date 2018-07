Gabriel Jesus ganha elogios de Guardiola, seu futuro técnico no City

O técnico Pep Guardiola voltou a elogiar o atacante Gabriel Jesus, que será seu jogador a partir do ano que vem no Manchester City. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o treinador do Manchester City comemorou a contratação da grande revelação do Palmeiras nos últimos anos.

"É o 9 do Brasil e isso significa muito. Estamos muito felizes com a contratação. Tentarei ajudá-lo quando chegar, assim como Fernandinho e Fernando, nossos brasileiros, para que se adapte o quanto antes", afirmou o técnico.

Além de elogiar Jesus, o treinador tentou afastar as especulações sobre sua insatisfação com Sergio Aguero, que será concorrente do palmeirense no time inglês. "Quero deixar claro: estou muito feliz com Agüero. Espero que possa ficar muito tempo aqui. É um jogador especial. Não podemos esquecer quantos gols marcou aqui. Quando cometemos erros, são meus erros", declarou.

Guardiola vive um momento raro na carreira. Ele atravessa um jejum de cinco jogos sem vitórias, somando três empates e duas derrotas em um mês. Nesta quarta-feira, o Manchester City terá um clássico contra o rival local, o United, pela Copa da Liga Inglesa.

Guardiola vai poupar alguns de seus principais jogadores por causa da sequência de jogos. No dia 29, a equipe enfrenta o West Bromwich, pelo Campeonato Inglês. Em seguida, no dia 1º, vai enfrentar o Barcelona, pela Liga dos Campeões.