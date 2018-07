Gabriel Jesus garante que já está pronto para jogar 90 minutos no Manchester City

Depois de jogar poucos minutos no empate sem gols entre Manchester City e Manchester United no Etihad Stadium, quinta-feira, pela Campeonato Inglês, o atacante Gabriel Jesus deu uma entrevista nesta sexta e garantiu: está pronto para jogar a partida inteira contra o Middlesbrough, domingo, fora de casa.

O ex-jogador do Palmeiras sofreu uma fratura no pé no dia 13 de fevereiro, em duelo contra o Bournemouth, mas se recuperou antes do previsto e voltou a atuar contra o Manchester United. Agora, segundo ele, pode até começar como titular.

"Sim, sim, eu me sinto muito bem e em forma", comentou o atacante da seleção brasileira, ao ser perguntado se poderia ser titular no domingo, em entrevista ao site oficial do City. "Eu só joguei dez minutos, mas fisicamente estou bem, me recuperando muito bem. Agora só preciso continuar treinando e ver o que acontece."

Sobre o seu retorno aos gramados, Gabriel Jesus demonstrou estar contente, mas lamentou o impedimento corretamente marcado em seu gol, feito já nos acréscimos. "Fiquei triste porque o gol foi impedido. Mas, fora isso, é ótimo voltar e ainda marcar", avaliou. "Eu me senti muito bem. Infelizmente não ganhamos o jogo, mas é sempre muito bom voltar e jogar."

O atacante comentou ainda que, apesar do impedimento, o gol o deixou ainda mais confiante. "Isso me deu muita confiança para os próximos jogos. Sei que posso seguir assim e da mesma maneira como estava antes (da contusão). E fazendo o que gosto mais, que é jogar", finalizou.