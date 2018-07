Gabriel Jesus se torna candidato a craque no time do Palmeiras

Há um ano, Gabriel Jesus era apenas uma promessa da base do Palmeiras. Hoje, já tem espaço no coração do torcedor e parece cada dia mais uma realidade. Por trás dos dribles fáceis e do atrevimento do atacante de 18 anos existe uma equipe que faz com que ele não se empolgue com os elogios e saiba crescer na medida certa para transformá-lo, em breve, em um astro do futebol brasileiro.

No Palmeiras, é quase unânime que o garoto renderá muito dentro e fora de campo para o clube. Seus empresários querem que ele fique pelo menos até a Olimpíada. Paralelamente, já trabalham com a 9ine (empresa de marketing do ex-atacante Ronaldo) para que eles gerenciem a imagem do garoto.

“Eles cuidam do marketing do Gabriel. A gente já conversa com algumas empresas e estamos tentando acertar com mais algumas marcas”, disse o empresário Cristiano Simões, em entrevista ao Estado. Ele é o dono da maior parte dos direitos econômicos do jogador. Ele tem 32,5%, enquanto Fábio Caran, outro empresário, soma 22,5%, o jogador tem 15% e o Palmeiras é dono de apenas 30%.

Jesus tem patrocínio apenas da Adidas e parece não se preocupar muito com anunciantes, Olimpíada ou mesmo uma transferência para a Europa. “Sempre deixei claro que meu foco é o Palmeiras e é o clube que sempre torci. Não penso em sair ou coisa do gênero. Se for da vontade de Deus de defender o Brasil, darei a vida, mas tem muito chão ainda e só quero pensar em jogar no Palmeiras e ajudar o clube a conquistar títulos”, disse o jogador, em entrevista ao Estado.

Nenhuma virtude de Gabriel Jesus é tão elogiada pelas pessoas que estão em sua volta quanto a humildade. “Ele é um garoto de 18 anos com a cabeça de 30. Ele ouve bastante os mais velhos e tem um objetivo na vida, que é crescer e ser alguém, de fato, no futebol. E ele não se empolga com a fama”, contou Simões.

A ascensão de Gabriel Jesus já desperta interesse de clubes europeus e também de outros empresários, que assediam os atuais agentes do atleta com frequência. “Temos uma relação com o Palmeiras muito boa e já avisamos que tudo será feito em conjunto com eles”, disse o agente que, assim como Caran, gerencia a carreira desde que o garoto começou a jogar.

COBRANÇA EM CASA

Além dos empresários, quem também marca mais do que qualquer zagueiro é sua mãe, Vera. “Ela me dá conselho e até me deu bronca porque eu estava querendo dar muito chapéu e tinha que fazer mais gol. Mudei um pouco em relação a isso e passei a ser mais objetivo”, disse.

Bem-humorado, o garoto consegue driblar com categoria a mãe quando o assunto é namorada. “Eu sou bem tranquilo e não saio pegando qualquer uma. Me valorizo”, disse, dando um sorriso logo em seguida.

Mas sair na rua se tornou uma missão quase impossível. “Sempre que vou em um restaurante ou shopping sou parado e gosto disso. As pessoas demonstram carinho imenso, principalmente criança, que vem abraçar e beijar. Fico feliz por esse reconhecimento e me dá mais vontade de jogar bem”, contou a joia lapidada, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2019 e multa de ¤ 30 milhões (R$ 133,8 milhões).