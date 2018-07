Gabriel Jesus, Malcom e Gerson brigam pelo prêmio Golden Boy

Três brasileiros estão na briga pelo prêmio Golden Boy, entregue para o melhor jogador com menos de 21 anos que atua na Europa. Gabriel Jesus, do Manchester City, Malcom, do Bordeaux, e Gerson, da Roma, disputam o título com outros 95 nomes.

Além dos brasileiros, jovens destaques de gigantes europeus aparecem na lista. Atual dono do título, o português Renato Sanches busca manter o posto contra Donnarumma, Ousmane Dembelé, Rashford, Mbappé e os filho de Zinedine Zinane e Patrick Kluivert: Luca Zidane e Justin Kluivert.

Os 98 indicados foram selecionados por jornalistas que atuam em grandes veículos de imprensa da Europa. O resultado será definido através de votação popular realizada pelo site do jornal italiano Tuttosport, que entrega o prêmio desde 2003. Rooney, Messi, Fàbregas, Agüero, Balotelli, Anderson, Pato, Pogba e Martial já ganharam o Golden Boy.