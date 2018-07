Gabriel Jesus marca, City bate Arsenal e segue disparado na liderança do Inglês

O brasileiro Gabriel Jesus marcou mais um pelo Manchester City na vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal, neste domingo, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 11.ª rodada do Campeonato Inglês. O belga Kevin De Bruyne e o argentino Sérgio Agüero fizeram os outros dois para o time da casa. O francês Alexander Lacazette balançou as redes pela equipe londrina.

O City segue invicto e líder absoluto no Inglês, com 31 pontos, após dez vitórias e um empate. Agüero chegou ao oitavo gol e assumiu a artilharia da competição, ao lado de Harry Kane, do Tottenham. Gabriel Jesus, com sete gols, surge logo em seguida entre os que mais marcaram neste Inglês até aqui.

Para o Arsenal, a derrota representou a saída do grupo das equipes inglesas que garantem vaga nas principais competições europeias (Liga dos Campeões e Liga Europa). O clube londrino permaneceu com 19 pontos, na sexta posição, sendo ultrapassado pelo Liverpool, que venceu na rodada (goleou o West Ham, no sábado, fora de casa, por 4 a 1).

O Manchester City fez um ótimo primeiro tempo, controlando a posse de bola e criando as principais jogadas de ataque. De Bryne e Agüero fizeram boas jogadas e deram muito trabalho ao goleiro checo Peter Cech, do Arsenal.

E foi o meia belga quem abriu o placar, aos 19 minutos, após ótima troca de passes no ataque, com a participação do brasileiro Fernandinho. Ele recebeu na entrada da área e bateu de canhota para vencer Cech: 1 a 0. O Arsenal teve apenas uma oportunidade, com o galês Ramsey, que recebeu de Sanchez e chutou rasteiro para uma grande defesa do goleiro brasileiro Ederson. O lance foi o último momento importante da primeira etapa.

Logo nos primeiros minutos da segunda parte do jogo, o City ampliou o placar em um pênalti duvidoso, cobrado por Sérgio Agüero. Sterling havia recebido passe de Fernandinho e partido para a área. O inglês disputou a bola com Nacho Monreal e caiu. A arbitragem entendeu que o atacante foi deslocado pelo defensor.

O argentino Agüero foi substituído pouco depois pelo brasileiro Gabriel Jesus, que mal havia sido aproveitado pelo técnico Pep Guardiola na vitória por 4 a 2 sobre o Napoli, em Nápoles, na quarta passada, pela Liga dos Campeões da Europa. O Arsenal reagiu no jogo. Em boa jogada pela direita, o francês Lacazette chutou cruzado, rasteiro, de pé direito, para vencer o brasileiro Ederson - a bola passou por entre as perdas do goleiro - e diminuir o marcador.

Mas a estrela de Gabriel Jesus começou a brilhar na partida. Aos 23 minutos, ele chutou de primeira em um rebote após batida de escanteio do espanhol David Silva e obrigou Cech a fazer uma excelente defesa.

O brasileiro surgiu novamente cinco minutos mais tarde para aumentar a vantagem do City. Gabriel Jesus escorou bem para o gol um cruzamento de Silva, que havia recebido passe do volante Fernandinho. No entanto, o Arsenal reclamou que David Silva estava em posição de impedimento no momento em que recebeu e tocou para Gabriel Jesus.

O gol pareceu ter tirado parte do ímpeto da equipe visitante em buscar diminuir novamente o placar. A equipe do técnico Arsène Wenger não conseguiu mais criar boas jogadas e viu o City controlar o jogo até o apito final.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City terá pela frente o Leicester, fora de casa, no dia 18. Já o Arsenal fará o clássico londrino diante do Tottenham, no Emirates Stadium, no mesmo dia.