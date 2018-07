Gabriel Jesus marca, City dá show e goleia Swansea no 1º jogo após título inglês

No primeiro jogo após ter garantido o título do Campeonato Inglês na rodada passada da competição, o Manchester City protagonizou um show para a sua torcida no Etihad Stadium, neste domingo, ao golear o Swansea por 5 a 0 em um confronto no qual o placar final foi determinado com um gol do atacante brasileiro Gabriel Jesus.

Agora na luta para alcançar recordes nesta reta final da competição, o time comandado por Pep Guardiola não mostrou nenhuma acomodação dentro de campo e voltou a atropelar mais um adversário para chegar a incríveis 90 pontos na liderança da Premier League.

Com o triunfo, o City voltou a ostentar 16 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester United, que nesta mesma 35ª rodada, na última quinta-feira, superou o Bournemouth por 2 a 0, fora de casa, para assegurar sua permanência no segundo lugar.

A grande atuação do City neste domingo foi altamente reconhecida pelos torcedores, que invadiram o campo após o final do jogo para celebrar o triunfo com os seus jogadores, mesmo com o fato de que ainda não foi nesta partida que a equipe participou da cerimônia de premiação para levantar a taça de campeão inglês.

E a goleada deste domingo ampliou o drama do Swansea, que estacionou nos 33 pontos e segue logo acima da zona de rebaixamento, em 17º lugar. Está apenas quatro à frente de Southampton e Stoke City, que encabeçam a área de risco da tabela.

Mas o City não teve nenhum pouco de pena do time do País de Gales e tratou de ir pra cima do adversário desde o início. Com o seu habitual ritmo alucinante de atuar, abriu o placar aos 11 minutos, quando Sterling recebeu passe de De Bruyne pelo lado esquerdo e tocou para trás para David Silva, que finalizou para fazer 1 a 0.

E os visitantes não tiveram muito tempo para reagir, pois a equipe da casa marcou mais uma vez quatro minutos depois. Após bela tabela com David Silva, Delph cruzou para Sterling, livre na pequena área, ampliar para 2 a 0.

O City não conseguiu mais marcar nesta etapa, mas voltaria a balançar as redes aos 8 minutos do segundo tempo, quando De Bruyne dominou uma bola na entrada da área e soltou forte chute de pé direito para acertar o ângulo do goleiro Fabianski.

Aos 16 minutos, Sterling acabou sendo derrubado por Fernández dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Gabriel Jesus foi para a cobrança, bateu rasteiro no canto esquerdo de Fabianski e acertou o pé da trave. No rebote, porém, a bola sobrou para Bernardo Silva tocar para as redes e fazer 4 a 0, aos 17.

O City seguiu atropelando após o quarto gol e continuava buscando marcar mais vezes. E isso voltaria a ocorrer aos 42 minutos, quando Touré deu belo passe para Gabriel Jesus, de cabeça, marcar o seu. O brasileiro, irritado por ter perdido um pênalti anteriormente, comemorou com raiva, chutando a bola de novo para as redes.

Com a taça garantida faz tempo, o City voltará a campo pelo Campeonato Inglês no próximo domingo, contra o West Ham, em Londres, enquanto o Swansea receberá o Chelsea, no sábado, no País de Gales.