Gabriel Jesus marca, City vence e fica perto de vaga na Liga dos Campeões

O Manchester City não teve trabalho para recuperar a terceira colocação na tabela do Campeonato Inglês, nesta terça-feira. Em dia especial pela despedida do argentino Zabaleta, a festa no Emirates Stadium ficou completa com o triunfo por 3 a 1 sobre o West Bromwich, com direito a gol do brasileiro Gabriel Jesus.

O resultado levou o City a 75 pontos, na terceira posição, ultrapassando novamente o Liverpool, que tem 73. A uma rodada para o fim da competição, a equipe está muito próxima de garantir uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o West Bromwich é o nono colocado, com 45 pontos, sem ambições para a partida final.

O clima no Emirates Stadium era de festa antes mesmo de a bola rolar nesta terça, graças a Pablo Zabaleta. O argentino de 32 anos anunciou a saída do City ao fim da competição, após nove temporadas no clube, e foi recebido com faixas e cânticos em sua homenagem.

Em campo, Agüero começou agressivo e criou duas oportunidades nos primeiros minutos. Aos 16, deixou Sane em ótimas condições, mas o alemão desperdiçou. Na segunda, o City abriu o placar. Aos 26, o argentino recebeu de Touré e deu lindo toque de letra para De Bruyne. O belga invadiu a área e bateu cruzado, com desvio. Gabriel Jesus, no lugar certo, só teve o trabalho de empurrar para a rede.

Somente dois minutos depois, o time da casa voltou a marcar. Sané e Agüero fizeram bela tabela e na tentativa de acionar Jesus, a zaga afastou. A sobra, então, ficou com De Bruyne, que emendou de primeira de fora da área e fez belo gol.

O City não diminuiu o ritmo no segundo tempo e aproveitou a desatenção do adversário para ampliar aos 12 minutos. Yaya Touré tabelou pelo meio com Agüero, arrancou e tocou na saída do goleiro para fazer o terceiro e matar o jogo.

A oportunidade, então, se tornou perfeita para Pep Guardiola lançar a campo Zabaleta, em sua última partida diante dos torcedores da equipe. Mas quem voltou a brilhar no fim, foi Gabriel Jesus. Aos 22, ele passou por dois marcadores e bateu de canhota, colocado, para grande defesa do goleiro. Já aos 38, saiu de frente para Foster e tentou duas vezes, mas viu o rival levar a melhor em ambas. No fim, Rondon ainda diminuiu, aproveitando desatenção da zaga.

ARSENAL TAMBÉM VENCE

Quem também venceu nesta terça-feira pelo Campeonato Inglês foi o Arsenal. Em Londres, a equipe teve dificuldades diante do Sunderland, mas arrancou no segundo tempo e levou a melhor por 2 a 0, resultado que mantém viva a chance de classificação para a Liga dos Campeões.

O Arsenal é o quinto colocado na tabela do Inglês, com 72 pontos. Para ir ao principal torneio europeu na próxima temporada, precisa vencer na última rodada e torcer contra o Liverpool, que tem 73 pontos, ou o City. No caso de depender de um tropeço do time de Manchester, os londrinos ainda teriam que tirar diferença de cinco gols de saldo - 36 a 31.

Mas ao menos nesta terça, o Arsenal deu motivos para sua torcida celebrar. No primeiro tempo, chegou a marcar um gol bem anulado, no toque de mão de Giroud, e levou um grande susto, quando Cech precisou parar um recuo com as mãos para impedir o gol contra. Mas o Sunderland desperdiçou a cobrança de falta em dois toques na área.

Na etapa final, então, apareceu a estrela de Alexis Sánchez. Aos 27, Özil recebeu lançamento perfeito na área e tocou para o chileno marcar. Já aos 35, Giroud tentou a finalização após cruzamento da direita e a sobra ficou novamente com Sánchez, que definiu o resultado.