Gabriel Jesus marca e reservas do Palmeiras empatam jogo-treino

Os reservas do Palmeiras disputaram um jogo-treino contra o Santo André, que joga a Série A-2 do Campeonato Paulista, nesta terça-feira, na Academia de Futebol, e empataram em 1 a 1, com gol de Gabriel Jesus, destaque da atividade. As ausências do duelo foram o técnico Oswaldo de Oliveira e os mais Cleiton Xavier e Valdivia.

Oswaldo foi liberado para resolver assuntos particulares. Cleiton Xavier sentiu dores musculares e foi preservado das atividades, enquanto Valdivia ficou na parte interna do clube fazendo tratamento. Os titulares da partida contra o XV de Piracicaba fizeram atividade na academia e depois foram jogar futevôlei.

Diante do Santo André, o time alviverde começou com: Jailson; João Pedro, Jackson, Victor Ramos e João Paulo; Renato, Victor Luis, Ryder, Maikon Leite e Gabriel Jesus; Leandro Pereira. A primeira etapa acabou empatada sem gols. No segundo tempo, a formação foi Fábio; Ayrton, Thiago Martins, Wellington e João Paulo; Nathan, Andrei, Julen, Ryder e Gabriel Jesus; Leandro Pereira.

Durante a segunda parte do treino foram feitas várias alterações. Uma delas, foi a entrada do goleiro Vinicius no lugar de Fábio, e foi justamente o garoto quem levou o gol do time do ABC. O Palmeiras pressionou e conseguiu empatar após Gabriel Jesus receber pela direita, escapar em velocidade e chutar cruzado. O atacante, inclusive, foi um dos poucos jogadores que chamaram a atenção durante o jogo-treino.

Um fato curioso, é que durante o treinamento, um drone filmou a movimentação dos jogadores. O equipamento faz parte do trabalho do coordenador científico, Altamiro Bottino. O elenco do Palmeiras volta aos treinos na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol.