Gabriel Jesus não pensa em deixar o Palmeiras e diz 'viver um sonho’

Gabriel Jesus tem 18 anos, virou titular do Palmeiras em agosto, mas bastaram apenas dois meses para o garoto mostrar que pode corresponder a toda expectativa e se tornar um jogador diferenciado com a camisa alviverde. O sucesso repentino fez com que clubes da Europa passassem a olhar o menino com atenção e se tornou uma rotina ver o atacante sendo especulado em diversas equipes do Velho Continente. Mas Gabriel Jesus garante estar tranquilo e não dá bola para as especulações.

O garoto assegura que seu objetivo é fazer história com a camisa do Palmeiras e só depois estudar a possibilidade de deixar o clube. “Estou focado no Palmeiras. Essa reta final é importante para mim e para todo o grupo. Meu pensando é ficar aqui. Tenho objetivos e planos na minha carreira”, disse o garoto. “Todo jogador sonha, mas ainda sou novo. Quero pensar só no Palmeiras, virar ídolo e depois pensar em jogar fora”, completou.

Gabriel Jesus renovou contrato com o Palmeiras no começo do ano e com o novo acordo, a multa para o mercado europeu foi para 9 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões), valor considerado alto pelos clubes europeus que demonstraram interesse em seu futebol. O último, foi o Benfica.

O discurso de que está feliz no Palmeiras parece realmente ser o sentimento do jogador. “Está sendo um sonho realizado. Venho trabalhando forte e Deus está honrando. Estou feliz com esse meu momento, por demonstrar meu futebol, mas tem trabalho em torno da minha família. Todo mundo me ajuda aqui no clube também”, contou o atacante, que já disputou 28 jogos na temporada e marcou sete gols.