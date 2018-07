Gabriel Jesus passa em branco, mas City goleia e sobe para terceiro no Inglês

Gabriel Jesus passou em branco, mas o Manchester City atropelou o Crystal Palace neste sábado com uma goleada por 5 a 0, em casa, na abertura da 36ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro começou o jogo entre os titulares na vaga do lesionado Sergio Agüero, fez uma boa apresentação e deu uma assistência.

O resultado levou o time anfitrião aos 69 pontos, na terceira colocação, o que garante uma vaga direta à fase de grupos da Liga dos Campeões. O Liverpool é o quarto colocado, também com 69, e entrará em campo neste domingo para enfrentar o Southampton, em casa. O Crystal Palace está em 16ª, com 38, a seis pontos de distância da zona de rebaixamento.

O City, no entanto, abriu quatro pontos de vantagem sobre o Manchester United, que está em quinto lugar, e neste domingo visita o Arsenal, o sexto colocado. E para alcançar a 20ª vitória na competição, a equipe do técnico Pep Guardiola não deu chances ao adversário.

Pressionou desde o início e abriu o placar com dois minutos de partida. Sterling cruzou da esquerda, a zaga do Palace tentou cortar e a bola sobrou nos pés de David Silva, que mandou uma bomba para as redes.

O Crystal Palace passou o primeiro tempo inteiro tentando se defender e conseguiu descer para o intervalo só um gol atrás do marcador. A goleada veio na etapa final. Logo aos quatro, De Bruyne cruzou rasteiro da direita e o zagueiro Kompany apareceu na área para ampliar.

Dez minutos depois, Gabriel Jesus recebeu em impedimento e rolou para De Bruyne bater de fora da área: 3 a 0. O Crystal Palace não esboçava reação. O City tirou um pouco o pé e foi marcar o quarto aos 37.

Touré virou o jogo da esquerda para a direita. Zabaleta escorou de cabeça para o meio da área. Sterling apareceu para mandar no canto direito e aumentar a conta. Jesus foi substituído aos 39 e deixou o campo aplaudido pelos torcedores. Nos acréscimos, Otamendi fechou o placar. Ele aproveitou cruzamento de De Bruyne e desviou de cabeça para fechar a conta.

Na próxima rodada, a penúltima do Campeonato Inglês, o City recebe o Leicester, no sábado. No dia seguinte, o Crystal Palace recebe o Hull City.