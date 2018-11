Gabriel Jesus passa em branco, mas City vence e avança às quartas da Copa da Liga

O Manchester City garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quinta-feira. Em duelo de times da primeira divisão, os comandados de Pep Guardiola receberam o Fulham e contaram com dois gols do jovem Brahim Díaz para vencer por 2 a 0 e avançar à próxima fase do torneio.

O espanhol Díaz, de apenas 19 anos, marcou seus primeiros dois gols como profissional e foi o destaque da classificação. O brasileiro Gabriel Jesus foi titular e atuou os 90 minutos, mas manteve o jejum de gols e não marca com a camisa do clube desde 25 de setembro.

Guardiola escalou uma equipe praticamente reserva, mas com Kevin De Bruyne, que comandou o início de jogo e criou boas chances. O primeiro gol do City, porém, saiu apenas aos 17 minutos. Após cobrança ensaiada de escanteio pela esquerda, Vincent Kompany brigou com a zaga e a sobra ficou com Diaz, que chegou enchendo o pé. A bola ainda desviou e matou o goleiro.

O City seguiu em cima e criou bons momentos antes do intervalo. Phil Foden errou a mira aos 20 minutos, e o brasileiro Danilo acertou a trave aos 23. Jesus só apareceu pela primeira vez aos 45 e quase marcou um golaço. Ele recebeu pelo meio, deixou um marcador para trás, pedalou para cima do outro e bateu com perigo.

Na volta para o segundo tempo, Jesus voltou a desperdiçar boa oportunidade, mas seria fundamental para o gol que definiu o placar. Aos 19 minutos, Sané deu ótima enfiada para o brasileiro, que ganhou do zagueiro e finalizou na trave. A sobra ficou com Diaz, que fuzilou para a rede.

Sem grande resistência do adversário, o City tratou de administrar a vantagem e esperar o apito final. Agora, o time espera para conhecer seu adversário, que sairá do confronto entre Leicester e Southampton. O duelo estava marcado para esta semana, mas foi adiado para o próximo dia 27 por causa da morte do dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, em acidente de helicóptero no último sábado.

Os outros três confrontos das quartas de final da Copa da Liga Inglesa estão definidos. São eles: Arsenal x Tottenham, Middlesbrough x Burton Albion e Chelsea x Bournemouth.