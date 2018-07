Gabriel Jesus pode ser a arma surpreendente do Palmeiras para decisão

O equilíbrio de forças entre Palmeiras e Santos para a decisão do Campeonato Paulista faz com que os dois times lutem para conseguir levar a campo algo que possa fazer a diferença neste domingo, às 16h, no Allianz Parque. No lado alviverde, a grande aposta pode ser no jovem Gabriel Jesus.

O atacante, que completou recentemente 18 anos, treinou entre os titulares na quinta-feira e pode começar jogando pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. Teoricamente, ele seria o favorito para deixar o time para a entrada de Valdivia, que não participou da atividade por fazer fortalecimento muscular, entretanto, existe também a chance dele ser mantido e Cleiton Xavier deixar a equipe ou até mesmo o chileno iniciar no banco de reservas.

O técnico Oswaldo de Oliveira resolveu comandar o treinamento desta sexta-feira pela manhã sem a presença da imprensa, mas pode dar algumas pistas após a atividade, já que dará entrevista coletiva. Mesmo que Jesus fique no banco de reservas, é provável que ele entre no decorrer do jogo.

Gabriel Jesus atuou em sete partidas do time principal na temporada. Embora tenha jogado pouco, ele é um dos atletas mais queridos pela torcida palmeirense, já que desde as categorias de base chama a atenção pela facilidade para marcar gols. Ele chegou a ser sondado por clubes brasileiros e europeus, mas após nove meses de negociação, renovou seu vínculo com o Alviverde por mais cinco anos e a multa contratual passou de R$ 3 milhões para R$ 30 milhões.