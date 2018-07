Gabriel Jesus prevê parceria com o ídolo Neymar na Olimpíada

O atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, disse nesta quarta-feira que vai usar a oportunidade de jogar a Olimpíada para se aproximar de Neymar, de quem é fã. O jogador de 19 anos, chamado pelo técnico Rogério Micale na lista de 18 convocados, afirmou que será uma honra ter como companheiro e criar uma relação de amizade com o atacante do Barcelona.

"Até hoje só joguei com ele no vídeo game (risos). Nunca o vi. Vou conhecer Neymar na seleção e tudo indica que a gente vai se dar bem, não só dentro de campo, como fora. Ele deve ser uma pessoa muito bacana", comentou. Neymar, Douglas Costa e Fernando Prass são os três jogadores acima dos 23 anos presentes na lista para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio, a partir de agosto.

Gabriel Jesus contou em entrevista coletiva na Academia de Futebol que levantou pela manhã e ficou ansioso para acompanhar pela televisão a lista de convocados. A maior comemoração foi pelo chamado do colega de Palmeiras, Fernando Prass, de 37 anos. O atacante garante ter vibrado mais com o anúncio do goleiro do que ao ouvir o seu nome.

O palmeirense terá ainda a oportunidade de jogar mais uma vez a Olimpíada, pois em 2020, nos Jogos de Tóquio, estará com a idade limite de 23 anos. "Muitos jogadores que fizeram história no Brasil não puderam disputar uma Olimpíada. Então, estou muito feliz. Mas só vou me realizar se vier o ouro. O grupo chamado tem muita qualidade para conquistar esse objetivo", comentou.

Mesmo novato, Gabriel Jesus relembrou já ter experiência na seleção brasileira, como no ano passado, quando foi vice-campeão mundial sub-20 na Nova Zelândia. "Já pude disputar muitas competições. Tudo tem mudado muito rápido na minha vida", disse a revelação do Palmeiras, que é especulado como alvo de interesse do Barcelona.