Gabriel Jesus promete Palmeiras forte: 'Vamos para cima dos caras'

Invicto na Copa do Brasil e com bom retrospecto fora de casa, três vitórias e dois empates, o Palmeiras visita o Fluminense nesta quarta-feira, no Maracanã, e promete que vai para o ataque. Gabriel Jesus resumiu em poucas palavras a postura da equipe diante do time tricolor carioca na abertura das semifinais do torneio. "Vamos dispostos a jogar, respeitando a equipe adversária. Vai ser um jogo duro, mas vamos para cima dos caras", disse o garoto, que não quis dar pistas da formação que treinou nesta terça, em atividade sem a presença da imprensa na Academia.

"Amanhã, contra o Fluminense, vocês vão ver a escalação do Palmeiras. Fizemos algumas movimentações e nesta quarta vocês ficarão sabendo", disse o atacante, dando um sorriso logo em seguida. Marcelo Oliveira leva o Palmeiras para o Rio na condição de favorito pela vaga na final. Gol fora de casa tem peso e os jogadores sabem disso. A fase do Palmeiras também pesa nesse momento em relação à do Flu.

Embora o técnico não tenha revelado a escalação que vai usar, o retrospecto mostra que o Palmeiras realmente deve ir para o ataque no Maracanã. Em cinco jogos fora de casa, foram dez gols marcados e quatro sofridos: vitórias sobre o Vitória da Conquista (4 a 1), ASA (1 a 0) e Cruzeiro (3 a 2) e empates com Sampaio Corrêa e Internacional, ambos por 1 a 1. Após o treino, o técnico divulgou a lista dos relacionados sem nenhuma surpresa. Kelvin, Robinho, Cleiton Xavier, Fellype Gabriel, Arouca e Gabriel continuam fora, machucados. Os garotos Juninho e Matheus Sales, ambos da base, mais uma vez ficarão como opção no banco de reservas.

22 RELACIONADOS

Goleiros: Aranha e Fernando Prass

Laterais: Lucas, João Pedro, João Paulo e Egídio

Zagueiros: Victor Ramos, Vitor Hugo, Jackson e Nathan

Volantes: Andrei Girotto, Amaral e Matheus Sales

Meias: Juninho, Allione e Zé Roberto

Atacantes: Rafael Marques, Dudu, Lucas Barrios, Mouche, Gabriel Jesus e Cristaldo