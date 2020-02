Gabriel Jesus sai do banco para fazer gol da vitória do City em Leicester

Gabriel Jesus salvou o Manchester City de um tropeço neste sábado. O atacante saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Leicester City, na casa do adversário. O triunfo fez o atual bicampeão abrir boa vantagem na vice-liderança do Campeonato Inglês.

Com 57 pontos, o City está agora sete à frente do Leicester, terceiro colocado. O Liverpool, porém, continua a quilômetros de distância. O líder da competição, que vai enfrentar o West Ham na segunda-feira, em Liverpool, tem 19 pontos a mais do que a equipe comandada por Pep Guardiola e só precisa vencer cinco dos seus 12 últimos jogos para ser campeão nacional pela primeira vez desde 1990.

No primeiro tempo, o domínio foi do Manchester City, como costuma acontecer nos jogos do time azul celeste, mas a melhor oportunidade de gol foi dos donos da casa. Jamie Vardy, artilheiro do campeonato, ficou cara a cara com o goleiro Ederson e teve tempo para pensar no que fazer, mas acabou mandando o chute na trave.

O jogo tornou-se um massacre do City depois do intervalo. A equipe visitante pressionou o tempo todo e o Leicester chegou poucas vezes à área adversária. O gol dos visitantes, porém, teimava em não sair.

Aos 16 minutos, um pênalti foi marcado para o time de Manchester com o auxílio do VAR - a bola tocou no braço de Praet. Os jogadores do Leicester reclamaram muito porque no primeiro tempo houve uma jogada bastante parecida na área dos visitantes e a infração não foi marcada.

Agüero fez a cobrança e o goleiro Schmeichel evitou o gol. Isso não surpreendeu ninguém, já que foi o quinto desperdício nos últimos sete pênaltis marcados para o City.

Três minutos depois de entrar em campo, Gabriel Jesus marcou o gol da vitória aos 34. Mahrez, ex-jogador do Leicester, conduziu a bola em velocidade e deu um belo passe para o brasileiro, que foi rápido na jogada e superou Schmeichel com um toque sutil.

O Sheffield United, maior surpresa da temporada, teve um resultado ruim neste sábado. Em casa, apenas empatou por 1 a 1 com o Brighton, 15.º colocado do Inglês, com 28 pontos. A equipe de Sheffield teria assumido a quinta posição em caso de vitória, com dois pontos à frente do Tottenham (42 a 40). Com o tropeço, está empatada com o clube de Londres, mas com pior saldo de gols.

O Burnley (oitavo colocado, com 37 pontos) derrotou o Bournemouth (16.º, com 26) por 3 a 0, em seus domínios. Em Londres, o Crystal Palace (13.º, com 33) bateu o Newcastle (14.º, com 31) por 1 a 0 e o Southampton (12.º, com 34), em casa, passou pelo Aston Villa (17.º, com 25) por 2 a 0.