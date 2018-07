Gabriel Jesus se firma como artilheiro e referência no ataque da seleção

Se no início do ano pouco se falava de Gabriel Jesus na seleção brasileira, o atacante do Palmeiras termina a temporada com a camisa amarelinha como grande destaque e artilheiro. Com o gol diante do Peru, ele chegou a marca de cinco gols com a seleção e, aos 19 anos, mostra maturidade para ajudar Neymar a comandar a equipe.

"Para ser sincero, eu não imaginava (ser titular da seleção), mas tenho fé em Deuse sei do meu trabalho. Venho treinando firme e como venho trabalhando as coisas vão fluindo e as oportunidades vão aparecendo. É só trabalhar, esquecer o extra-campo e focar no jogo", afirmou o atleta.

Ele sabe que a disputa por um lugar na seleção é muito grande. Além dele, Neymar e Phillipe Coutinho, o trio de atacantes titular da seleção, outros grandes jogadores de nome estão no banco de reservas, fazendo sombra aos escolhidos. "Como eu disse, venho trabalhando, calado, quieto, querendo ajudar meus companheiros dentro e fora de campo e ajudar o Brasil. E se tratando de Brasil, existem muitos jogadores de qualidade que podem vestir essa camisa 9", comentou.

Gabriel Jesus foi campeão olímpico nos Jogos do Rio, é a grande estrela da ótima campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e já está vendido ao Manchester City, da Inglaterra. O menino sabe que ainda tem muito a mostrar para o técnico Tite. "Eu fico muito orgulhoso de estar tendo essa oportunidade de vestir essa camisa tão consagrada por diversos jogadores que foram referência para mim. Fico honrado de poder estar vestindo essa camisa e honrando ela dentro de campo", avisou.