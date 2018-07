Gabriel Jesus sofre luxação, mas deve jogar decisão pelo Palmeiras

Logo aos 12 minutos do clássico com o Santos, o atacante Gabriel Jesus deixou o gramado da Vila Belmiro com dores no ombro direito e causou preocupação na torcida e comissão técnica do Palmeiras. Entretanto, nesta quinta-feira veio a boa notícia. O jogador sofreu uma luxação, mas não deve ser desfalque na partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira, no Allianz Parque.

Durante a partida, o atacante dividiu uma bola com David Braz, caiu e bateu o ombro no chão. Ele saiu chorando do gramado e Kelvin entrou em seu lugar. Apesar do susto, ele fará tratamento para chegar 100% na decisão.

Após o jogo, o técnico Marcelo Oliveira comentou que esperava contar com o jogador, já que a lesão não parecia ser grave. Caso Jesus tenha uma recaída e não consiga atuar, o treinador pode escalar Kelvin ou Rafael Marques no setor.

Desfalque certo é o meia Cleiton Xavier. O técnico Marcelo Oliveira já avisou que não deve contar com ele para o jogo da volta. Existe uma pequena possibilidade dele atuar na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo.

Quem também está fora é o lateral-direito Lucas. Ele foi expulso na Vila Belmiro e com isso terá de cumprir suspensão automática. João Pedro e Taylor disputam a vaga.

O elenco se reapresentou na tarde desta quinta-feira. No domingo, o time enfrenta o Coritiba, fora de casa, em jogo que o Palmeiras deve atuar só com jogadores reservas. O único titular é Lucas, exatamente por estar suspenso da decisão.