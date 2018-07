Gabriel Jesus supre ausência de Neymar e Brasil terá um grande teste em novembro

A boa fase do Brasil também é a boa fase do atacante Gabriel Jesus. O jogador mais uma vez fez a diferença e marcou o primeiro gol da vitória do Brasil sobre a Venezuela por 2 a 0. Em quatro jogos pela seleção principal, ele deixou a sua marca em todos. "Sempre quero melhorar muito mais. Eu trabalhando e entendendo o que os técnicos têm de passar para mim, vou aprender muito mais", disse o garoto, esbanjando humildade.

Ele foi importante até porque o Brasil não teve a sua principal estrela, o atacante Neymar, suspenso. Depois de embalar com quatro vitórias nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o técnico Tite já começa a pensar no seu primeiro grande desafio no comando da seleção: a Argentina. O rival vive um momento irregular e a partida, no dia 10 de novembro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, marcará o retorno do craque.

Uma vitória sobre os tradicionais rivais deixará o Brasil ainda na liderança e com oito pontos de vantagem sobre a Argentina. Por isso, o comandante sabe que é um duelo importante para as pretensões da equipe e para a consolidação de sua seleção, que tenta apagar a má imagem deixada após a goleada de 7 a 1 sofrida para a Alemanha na semifinal da Copa naquele mesmo estádio.

Já na rodada seguinte, a 12.ª da competição, o Brasil visita o Peru, em Lima. O adversário não vem fazendo uma boa campanha nas Eliminatórias e Tite sabe que uma vitória daria uma certa tranquilidade para o Brasil administrar nas últimas rodadas a classificação para a Copa do Mundo na Rússia sem muitos sustos.