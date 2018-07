'Gabriel Jesus tem de galgar espaços', diz Oswaldo de Oliveira

Existe grande expectativa dos torcedores do Palmeiras pela ascensão do jovem atacante, mas o treinador quer frear o frenesi. "Temos que respeitar essa evolução e essa forma em que a coisa está sendo levada não vai ajudá-lo. Prejudica também o Palmeiras e a todos", afirmou o treinador.

Para o clássico desta quarta-feira contra o São Paulo, no Allianz Parque, Gabriel Jesus deve ser opção no banco de reservas. A escalação do time titular depende da evolução clínica de Allione e Tobio, que fizeram treinos leves nesta terça-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda.

Oswaldo afirmou que não se sente pressionado pelo fato de o Palmeiras não ter vencido clássicos em 2015. "Eu entro absolutamente tranquilo, mas cada jogador tem uma reação. Se nós ganharmos o jogo, ótimo, vai ter uma repercussão maravilhosa. Se não ganhar, vai continuar essa coisa em cima do clássico. Que não resolve nada, não resolve. Não tenho dúvida que o Palmeiras se classifica ganhando, perdendo ou empatando", afirmou o treinador.