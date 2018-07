Gabriel Jesus tem última chance de encerrar jejum em clássicos pelo Palmeiras

A partida diante do Santos será a última chance para o atacante Gabriel Jesus fazer gols em clássicos no Brasil. Até agora, o goleador do Palmeiras disputou 18 partidas diante dos principais rivais, mas passou em branco em todos. A partida contra o Santos marca o último clássico do Palmeiras na temporada e, em janeiro, Gabriel Jesus se apresentará ao Manchester City. Atualmente, ele é um dos vice-artilheiros do Campeonato Brasileiro com 11 gols, dois a menos que Fred, do Atlético Mineiro.

"A possibilidade de ele marcar é muito grande. Ele é nosso artilheiro. Ele sempre tem ocasiões em cada jogo. Espero que ele possa voltar a marcar para fazer mais uma coisa positiva em sua carreira e também para que possamos atingir nossos objetivos", defendeu o lateral Zé Roberto. "A ansiedade aparece, mas ele está preparado juntamente com o grupo", completou.

Gabriel Jesus voltará ao time titular depois de cumprir suspensão na partida contra o Sport. Ele jogará ao lado de Dudu, mas o terceiro componente do ataque ainda não está definido. Pode ser Allione ou Lucas Barrios. Os cartões amarelos são a mais nova preocupação do camisa 33. "Preciso trabalhar para melhorar na parte disciplinar", declarou.

Gabriel Jesus já marcou 27 gols em 80 partidas pelo Palmeiras. No meio da semana, ele recebeu elogios de seu próximo treinador, Pep Guardiola. "Com 19 anos, ele é o camisa 9 do Brasil, isso é muita coisa. Estamos muito felizes por contratá-lo, e vamos fazer de tudo para que se adapte rapidamente. Espero contar com a ajuda dos outros brasileiros, Fernando e Fernandinho", enfatizou Guardiola.