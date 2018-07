Gabriel Jesus treina normalmente no Palmeiras e deve jogar na quinta

Poucas horas após a grande atuação na vitória da seleção brasileira sobre o Peru por 2 a 0, na qual fez um gol e deu uma assistência, o atacante Gabriel Jesus treinou normalmente nesta quarta-feira com a equipe do Palmeiras na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. Ele deverá ser escalado nesta quinta-feira diante do Atlético Mineiro, no Estádio Independência.

"A juventude não deixa ele se abater com cansaço. Chegou brincando na hora do almoço. Veio aqui e treinou. Tenho certeza de que ele vai estar 100%", disse o lateral Egídio em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Após o jogo em Lima, Gabriel Jesus embarcou no avião particular do presidente Paulo Nobre no aeroporto Jorge Chávez direto para a capital mineira. O atacante viajou acomodado em uma poltrona especial e iniciou os trabalhos de recuperação física em pleno voo. Ele chegou por volta das 11 horas e treinou sem aparentar cansaço. Participou do treino recreativo (rachão) com animação e correu durante toda a atividade

Se for realmente escalado, Gabriel terá o desafio de estender para o clube a ótima fase que atravessa na seleção. Após a atuação no Peru, ele completou cinco gols em seis jogos - é o melhor início de um jogador palmeirense na história da seleção, superando Mazzola e Leivinha. Por outro lado, Jesus amarga oito jogos sem marcar pelo Palmeiras. Seu último gol foi marcado diante do Flamengo, em setembro.

O lateral-esquerdo Zé Roberto, em recuperação de uma pancada no tornozelo, e o zagueiro colombiano Mina, recuperando-se de dores na coxa, fizeram atividades físicas separadamente no gramado da Toca da Raposa.